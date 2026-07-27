На КПП в Нарве собираются многочасовые очереди из желающих попасть в РФ эстонцев

Эстонцы выстраиваются в длинные очереди на контрольно-пропускном пункте в Нарве из-за желания попасть в Россию. Однако они вынуждены стоять часами. Временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов обратил внимание на эту ситуацию.