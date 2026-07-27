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На КПП в Нарве собираются многочасовые очереди из желающих попасть в РФ эстонцев

Эстонцы выстраиваются в длинные очереди на контрольно-пропускном пункте в Нарве из-за желания попасть в Россию. Однако они вынуждены стоять часами. Временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов обратил внимание на эту ситуацию.

«В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Эстонские власти реагируют на критику из-за многочасовых ожиданий. Чиновники рекомендуют гражданам отказаться от поездок в Россию.

Life.ru ранее сообщал о проблемах на эстонской стороне границы. Сложности возникли ещё в июне. Сопредельная страна резко снизила скорость оформления документов и сократила график работы. Люди ждут своей очереди сутками. Некоторые даже разбивают палатки прямо на месте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.