На КПП в Нарве собираются многочасовые очереди из желающих попасть в РФ эстонцев

«В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Эстонские власти реагируют на критику из-за многочасовых ожиданий. Чиновники рекомендуют гражданам отказаться от поездок в Россию.
Life.ru ранее сообщал о проблемах на эстонской стороне границы. Сложности возникли ещё в июне. Сопредельная страна резко снизила скорость оформления документов и сократила график работы. Люди ждут своей очереди сутками. Некоторые даже разбивают палатки прямо на месте.
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