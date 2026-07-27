Трамп опроверг истощение запасов вооружений США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о сокращении боеприпасов. Накануне The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что причиной приостановки ударов Соединенных Штатов по Ирану стало истощение запасов.
«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно», — сказал господин Трамп в разговоре с The Wall Street Journal.
По информации NYT, господин Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Источники издания отмечают, что в окружении американского президента почти не осталось сторонников усиления ударов по Ирану.