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Трамп опроверг сообщения о нехватке боеприпасов у США

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о том, что американские вооруженные силы испытывают нехватку боеприпасов. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что одной из причин приостановки ударов США по Ирану стало сокращение запасов вооружений.

Источник: AP 2024

«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно», — сказал Трамп в разговоре с The Wall Street Journal.

По данным The New York Times, американский лидер обеспокоен тем, что продолжение масштабных боевых действий может привести к истощению запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны, размещенных на Ближнем Востоке.

Источники издания также утверждают, что в окружении Дональда Трампа практически не осталось сторонников дальнейшего усиления ударов по Ирану.

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