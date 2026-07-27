Трамп опроверг сообщения о нехватке боеприпасов у США

«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно», — сказал Трамп в разговоре с The Wall Street Journal.
По данным The New York Times, американский лидер обеспокоен тем, что продолжение масштабных боевых действий может привести к истощению запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны, размещенных на Ближнем Востоке.
Источники издания также утверждают, что в окружении Дональда Трампа практически не осталось сторонников дальнейшего усиления ударов по Ирану.