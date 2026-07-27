Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hurriyet: Турция направит в Эстонию пять F-16 для участия в миссии НАТО

По информации издания, самолеты будут патрулировать воздушное пространство стран Прибалтики.

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Об этом сообщила газета Hurriyet.

«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», — сообщил подполковник ВВС Турции Оздемир агентству Anadolu.

По информации Hurriyet, миссия, которая будет проходить по ротации с августа по ноябрь, заключается в патрулировании воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, у которых нет собственных истребителей.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что НАТО обратилась к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше запланированного срока. Утверждалось, что альянс намерен использовать истребители в миссии Baltic Air Policing и провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь 2026 года. Турецкие ВВС патрулировали воздушное пространство Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года и Румынии с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше