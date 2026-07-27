Два вражеских беспилотника уничтожены над Пензой.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
По словам главы региона, силы ПВО Минобороны России сбили два вражеских БПЛА над Пензой.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, разрушений на земле и жертв нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки погибли два человека, ещё пять пострадали.
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