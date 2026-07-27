Япония открыла залежи редкоземельных элементов в иле

Всего извлечено около 50 т ила. В нем присутствует иттрий, который используется в аэрокосмической промышленности, энергетике и полупроводниках. Есть гадолиний, используемый при МРТ. Также обнаружен диспрозий, который используют в высокоэффективных магнитах для электромобилей. Содержание средних и тяжелых редкоземов составляет около 54% от общего объема.