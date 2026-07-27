Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония открыла залежи редкоземельных элементов в иле

Анализ ила с глубоководного морского дна у отдаленного тихоокеанского острова Минамиторисима, показал высокое содержание средних и тяжелых редкоземельных элементов, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Анализ ила с глубоководного морского дна у отдаленного тихоокеанского острова Минамиторисима, показал высокое содержание средних и тяжелых редкоземельных элементов, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Японское научное буровое судно Chikyu завершило в феврале месячную работу вблизи острова Минамиторисима, примерно в 1,9 тыс. км к юго-востоку от Токио. Это была первая в мире успешная попытка непрерывного подъема донного ила, содержащего редкоземельные элементы, с глубины около 6 км.

Всего извлечено около 50 т ила. В нем присутствует иттрий, который используется в аэрокосмической промышленности, энергетике и полупроводниках. Есть гадолиний, используемый при МРТ. Также обнаружен диспрозий, который используют в высокоэффективных магнитах для электромобилей. Содержание средних и тяжелых редкоземов составляет около 54% от общего объема.

Отбор проб велся ограниченное время и с небольшим географическим охватом, поэтому о размерах залежей пока судить сложно ввиду недостаточности данных. С февраля 2027 года в тех же водах планируется извлекать 350 т ила в день в течение месяца. Оценка перспектив для индустрии планируется к марту 2028 года.

Активным поиском редкоземов Япония озадачилась после ввода в январе жестких экспортных ограничений Китаем. С ноября поставки сокращаются после заявлений премьера Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня. В конце июня КНР добавила в черный список 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований и дочерние компании Mitsubishi Electric Corp. Теперь в списке уже 40 организаций и компаний.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше