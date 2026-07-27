США могут ослабить радиационные нормы ради развития ИИ

В 2025 году Агентство по охране окружающей среды США уже пересматривало нормы радиационной безопасности в сторону смягчения. Кроме того, в июне 2026 года Конгресс обсуждал законопроект о стимулировании строительства малых ядерных реакторов, что также ускорило пересмотр регулирования. Вашингтон также раздает ядерные подарки: саудиты с обогащением, Израиль с тревогой.