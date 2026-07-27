Комиссия по ядерному регулированию США предложила отказаться от главного принципа радиационной безопасности ALARA, который на протяжении 50 лет минимизировал воздействие радиации, сообщает Associated Press. NRC намерена заменить его «поэтапным подходом», который предполагает ужесточение мер защиты по мере приближения к предельным дозам облучения. Изменения происходят на фоне попыток администрации Трампа увеличить производство ядерной энергии для центров обработки данных и ИИ.
Принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable) обязывает предприятия поддерживать радиационное облучение на минимально достижимом уровне. Предельные дозы, устанавливающие максимум радиации, сохраняются.
Председатель NRC Хо Ние заявил, что комиссия не снижает планку безопасности, а лишь убирает двусмысленность. Стандарты воздействия на работников и население, по его словам, не меняются.
Министерство энергетики США уже прекратило использование ALARA. Ожидается, что NRC завершит разработку новых правил в ближайшие месяцы.
Критики инициативы опасаются, что поэтапный подход может ослабить защиту на объектах с низким уровнем облучения. Однако в NRC настаивают, что новые меры будут более четкими и практичными.
В 2025 году Агентство по охране окружающей среды США уже пересматривало нормы радиационной безопасности в сторону смягчения. Кроме того, в июне 2026 года Конгресс обсуждал законопроект о стимулировании строительства малых ядерных реакторов, что также ускорило пересмотр регулирования. Вашингтон также раздает ядерные подарки: саудиты с обогащением, Израиль с тревогой.
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