Испания не может тушить пожары вертолётами Ка-32 из РФ из-за санкций ЕС

Филиппо указал, что российские Ка-32 считаются особенно эффективными для миссий по тушению пожаров. По его данным, вертолёты принадлежат испанским частным компаниям. Эти организации ранее сотрудничали с Министерством экологического перехода и местными властями. Евросоюз отозвал лётные сертификаты для Ка-32 и ввёл против техники ограничения. Из-за запрета на заказ запчастей и приезд российских специалистов десять машин сейчас простаивают на земле.