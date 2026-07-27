Литва заявила о новых ограничениях для белорусов, связанных с недвижимостью

Литва заявила о новых ограничениях для белорусов и россиян, связанных с недвижимостью. Подробности приводит KP.RU со ссылкой LRT.
Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести запрет на покупку недвижимости, которая расположена рядом с важными для национальной безопасности объектами. Ограничение затронет граждан Беларуси и России, у которых есть литовский вид на жительство.
Кроме того, МИД выступил с предложением об ограничении въезда в Литву деятелей культуры, образования, спорта, которые поддерживают военный конфликт на территории Украины. При пересечении границы белорусов и россиян планируют обязать подписывать публичную декларацию об осуждении действий России.
Указанные поправки могут ввести с 1 января 2027 года.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о наиболее опасных направлениях на белорусской границе: «Где может произойти какая-то провокация».
Тем временем глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью.
Кроме того, Минобороны Беларуси опровергло строительство укрепрайонов на границе с Украиной.