При стрельбе в центре Сиэтла погибли два человека

В центре Сиэтла произошла стрельба на гастрономическом фестивале. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщает NBC News.
В пожарной службе уточнили, что обе жертвы погибли до прибытия спасателей. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями, в том числе в руку, ногу, живот и голень. Одна женщина находится в критическом состоянии, состояние других пациентов — удовлетворительное. В числе пострадавших — 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и несовершеннолетний мальчик.
Один из очевидцев утверждает, что насчитал как минимум восемь пострадавших. По его словам, из-за стрельбы на фестивале началась давка. Стрелок пока не пойман, его мотивы неизвестны.
В местной организации Bite of Seattle рассказали, что их ежегодный трехдневный фестиваль обычно собирает более 350 тыс. человек. Вход на мероприятие был бесплатным. Сколько конкретно было участников в этом году, неизвестно.