NYT назвала три варианта возможных действий Трампа по Ирану

Возобновление жестких санкций и блокады экспорта нефти действует слишком медленно и потребует постоянного дорогостоящего военного присутствия США в регионе. А в случае выхода из конфликта Вашингтон рискует оставить Тегеран с обогащенным ураном и возможностью контролировать Ормузский пролив.