Нетаньяху пообещал приехать в Нью-Йорк на ГА ООН, несмотря на угрозы ареста

Напомним, в 2024 году международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Мамдани недавно заявил, что изучает, насколько законным будет задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в мегаполис.