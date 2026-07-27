Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху пообещал приехать в Нью-Йорк на ГА ООН, несмотря на угрозы ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы возможного задержания.

Израильский лидер отметил, что не опасается заявлений мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани и намерен приехать в США. По словам Нетаньяху, он практически ежегодно посещал сессии Генассамблеи ООН после вступления в должность.

Единственным фактором, который может изменить его планы, премьер назвал возможное ухудшение ситуации с безопасностью в Израиле.

Напомним, в 2024 году международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху. Мамдани недавно заявил, что изучает, насколько законным будет задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в мегаполис.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше