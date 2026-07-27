За время конфликта США и Ирана пострадали более 600 американских военнослужащих

В системе анализа потерь Пентагона (DCAS) также появилась новая категория под названием «Зарубежные операции» для военнослужащих, погибших и раненых, «начиная с 7 июля». Согласно этой категории, в указанный период погибли 14 человек и ранены более 400. Всего же, с момента начала войны США против Ирана 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих и 624 получили ранения, передает The Guardian.