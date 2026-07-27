Посол: Россия ответит на введенные Норвегией санкции

Норвегия последовательно присоединяется к вводимым Евросоюзом (ЕС) санкциям, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. Он назвал все ограничения нелегитимными.
«В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры», — сказал «РИА Новости» посол. Какими будут ответные санкции, он не уточнил.
Норвегия 14 июля утвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер ЕС. Норвежские власти включили в санкционный список 46 лиц, а также 80 организаций и 46 судов «теневого флота». Евросоюз ввел 20-й пакет санкций в апреле. Сейчас ведется работа над 21-м пакетом ограничений.
Подробности — в материале «Ъ» «Европейская противороссийская оборона».