Посол: Россия ответит на введенные Норвегией санкции

Норвегия 14 июля утвердила новый пакет санкций против России, который соответствует 20-му пакету антироссийских мер ЕС. Норвежские власти включили в санкционный список 46 лиц, а также 80 организаций и 46 судов «теневого флота». Евросоюз ввел 20-й пакет санкций в апреле. Сейчас ведется работа над 21-м пакетом ограничений.