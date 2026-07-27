«И вам советую»: Путин раскрыл, как всегда быть в строю

Военнослужащие ВМФ спросили лидера страны о методах сохранения бодрости. Президент дал чёткий ответ.
«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», — ответил Путин.
Ещё одним способом поддержания тонуса глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность. Эти занятия помогают держать организм в хорошем состоянии. Быстрому восстановлению способствуют и другие факторы. По формуле президента, сюда входят смена видов деятельности, занятия любимым делом, прослушивание музыки и качественный сон.
«Нужно следить за режимом дня, нужно высыпаться. И вам советую тоже», — добавил российский лидер.
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