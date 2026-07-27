Медведев оценил возможный запрет въезда в ЕС участникам СВО

Введение таких ограничений приведет к тому, что «миллионы наших граждан», наконец, «утратят все дурацкие иллюзии» то Европе и «будут люто ненавидеть все европейское». «Но именно это ведь нам и надо!» — написал господин Медведев в Telegram. Он добавил, что Европа — злейший враг России.