NYT: Трамп рассматривает три сценария действий по войне с Ираном

Третий вариант, по данным WSJ, заключается в том, чтобы объявить о победе и вывести американские силы из региона. Газета считает, что еще в июне Трамп был ближе именно к такому решению. Тогда он объяснял выбор прекращения огня и переговоров нежеланием допустить экономический кризис, который мог бы вызвать сравнения с 31-м президентом США Гербертом Гувером, при котором началась Великая депрессия.