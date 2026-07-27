NYT: Трамп рассматривает три сценария действий по войне с Ираном

Как отмечает NYT, все три варианта в последние недели обсуждались на совещаниях с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа. При этом, по данным газеты, каждый из предложенных вариантов имеет серьезные недостатки, из-за чего ни один из них пока не выглядит оптимальным.
24 июля Дональд Трамп объявил о приостановке почти двухнедельной бомбардировки Ирана, хотя ранее заявлял о готовности вернуться к полномасштабным военным действиям. По данным источников NYT, советники президента выразили сомнения в том, что масштабные авиаудары смогут заставить Тегеран вновь сесть за стол переговоров.
Кроме того, как утверждает издание, Трампа предупредили, что подобная операция может привести к большим жертвам среди мирного населения и спровоцировать массовый голод в Иране, население которого, по его собственным заявлениям, он намеревался защитить от действий властей страны.
Еще одним фактором, который, по версии NYT, влияет на позицию американского лидера, стало сокращение запасов ракет-перехватчиков. По словам неназванных чиновников, после почти двух недель боевых действий их количество приблизилось к критически низкому уровню.
Второй рассматриваемый сценарий предполагает усиление санкционного давления на Иран и ожидание эффекта от ограничений, в том числе в сфере экспорта нефти. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, такой путь требует длительного времени. Издание напоминает, что Трамп еще с 2018 года прогнозировал экономический коллапс в Иране.
Кроме того, реализация этой стратегии потребует сохранения американского военного присутствия в регионе и периодических боевых столкновений, что может привести к новым потерям среди военнослужащих США.
Третий вариант, по данным WSJ, заключается в том, чтобы объявить о победе и вывести американские силы из региона. Газета считает, что еще в июне Трамп был ближе именно к такому решению. Тогда он объяснял выбор прекращения огня и переговоров нежеланием допустить экономический кризис, который мог бы вызвать сравнения с 31-м президентом США Гербертом Гувером, при котором началась Великая депрессия.
«Я никогда не хотел быть таким, как он. Я не хотел допустить экономической катастрофы», — говорил Трамп.
При этом, как подчеркивает издание, уход США с Ближнего Востока может создать условия для дальнейшего развития иранской ядерной программы. Кроме того, такой шаг, по мнению газеты, не устранит причины, которые привели к началу войны.