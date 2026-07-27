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Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию граждан Эстонии

В Эстонии ранее решили перераспределить нагрузку на пограничников.

Пропускная способность КПП в Нарве с эстонской стороны недостаточна для обеспечения въезда на российскую территорию всех желающих. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства «РИА Новости» сделал временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди… в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию.

Камран Абилов
временный поверенный в делах РФ в Таллине

Напомним, что с середины июня 2026 года пограничный пункт «Нарва-1», прежде работавший с семи часов утра до 23 часов вечера, начал закрываться в 19 часов. Эстонское правительство объяснило такое решение тем, что страна перераспределяет нагрузку на личный состав. В издании «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ сообщала о том, что очереди на пограничном переходе в Нарве «в последние дни заметно сократились». В материале журналисты написали о том, что реальная проходимость государственной границы с Россией выросла, а не снизилась. В тексте приводились данные о том, что в период с с четверга по субботу на прошлой неделе из Эстонии на территорию нашего государства перешли 2517 человек, в то время как с 9 по 12 июля речь шла только о 1934 людях.

В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с РФ при обострении.