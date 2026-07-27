FT: Евросоюз из-за Греции ищет новые подходы в санкциях против России

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового санкционного пакета, сообщает Financial Times (FT). По ее данным, европейские чиновники рассматривают способы «ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений», чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето.