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FT: Евросоюз из-за Греции ищет новые подходы в санкциях против России

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового санкционного пакета, сообщает Financial Times (FT). По ее данным, европейские чиновники рассматривают способы «ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений», чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето.

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового санкционного пакета, сообщает Financial Times (FT). По ее данным, европейские чиновники рассматривают способы «ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений», чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето.

Как уточняет FT, в Еврокомиссии и среди «наиболее проукраинских» членов ЕС набирает популярность идея о согласовании и принятии санкций «по отдельности или небольшими тематическими пакетами» вместо крупных пакетов. Чиновники считают, что это снизит риск задержки принятия мер из-за наложения вето какой-то из стран.

Один из источников газеты утверждает, что недавно принятый 21 пакет санкций ЕС может быть последним крупным пакетом ограничений. «Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», — сказал неназванный собеседник FT.

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России на прошлой неделе. Из обновленной версии убрали полный запрет на морские перевозки российского СПГ, на чем настаивала Греция. ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «Всем пакет».

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