В Евросоюзе хотят ускорить принятие санкций через малые пакеты

Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям в отношении России после того, как Греция приостановила принятие очередного пакета, пишет Financial Times. Чиновники предлагают согласовывать ограничения индивидуально или небольшими тематическими пакетами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето. Эта идея уже набирает популярность в Еврокомиссии и среди проукраинских стран.