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В Евросоюзе хотят ускорить принятие санкций через малые пакеты

В Еврокомиссии набирает популярность отказ от больших санкционных пакетов.

Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям в отношении России после того, как Греция приостановила принятие очередного пакета, пишет Financial Times. Чиновники предлагают согласовывать ограничения индивидуально или небольшими тематическими пакетами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето. Эта идея уже набирает популярность в Еврокомиссии и среди проукраинских стран.

Сейчас в ЕС действует практика принятия больших пакетов санкций, которые требуют единогласного одобрения. Любая страна может заблокировать весь пакет из-за одного несогласованного пункта.

В Еврокомиссии считают, что переход к малым пакетам позволит быстрее вводить ограничения и снизит политические риски. Однако такой подход может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за сохранение единства внутри блока.

Греция уже продемонстрировала, как одно возражение может затормозить весь процесс. Теперь Брюссель ищет способы сделать механизм санкций более гибким и устойчивым.

Москва неоднократно называла санкции незаконными и неэффективными. В Кремле подчеркивают, что давление Запада не достигло поставленных целей.

В июле 2026 года Греция уже блокировала 21-й пакет санкций из-за опасений за свою судоходную компанию. Кроме того, в мае Венгрия также использовала право вето для получения исключений по энергетическим поставкам.

Мема назвал санкции ЕС против России антиевропейской политикой.

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