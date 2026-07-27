В Евросоюзе хотят ускорить принятие санкций через малые пакеты

Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям в отношении России после того, как Греция приостановила принятие очередного пакета, пишет Financial Times. Чиновники предлагают согласовывать ограничения индивидуально или небольшими тематическими пакетами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето. Эта идея уже набирает популярность в Еврокомиссии и среди проукраинских стран.
Сейчас в ЕС действует практика принятия больших пакетов санкций, которые требуют единогласного одобрения. Любая страна может заблокировать весь пакет из-за одного несогласованного пункта.
В Еврокомиссии считают, что переход к малым пакетам позволит быстрее вводить ограничения и снизит политические риски. Однако такой подход может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за сохранение единства внутри блока.
Греция уже продемонстрировала, как одно возражение может затормозить весь процесс. Теперь Брюссель ищет способы сделать механизм санкций более гибким и устойчивым.
Москва неоднократно называла санкции незаконными и неэффективными. В Кремле подчеркивают, что давление Запада не достигло поставленных целей.
В июле 2026 года Греция уже блокировала 21-й пакет санкций из-за опасений за свою судоходную компанию. Кроме того, в мае Венгрия также использовала право вето для получения исключений по энергетическим поставкам.
Мема назвал санкции ЕС против России антиевропейской политикой.
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