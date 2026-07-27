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В Красноярском крае построят новые модульные гостиницы для туристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В разных территориях региона предприниматели могут получить субсидии на строительство новых модульных гостиниц.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В разных территориях региона предприниматели могут получить субсидии на строительство новых модульных гостиниц.

В этом году на их создание предусмотрено почти 69 млн рублей. Основная часть средств — 63,6 млн рублей — уже направлена восьми предпринимателям. Благодаря поддержке они построят 34 модульных гостиничных объекта. Еще 5,3 млн рублей выделено на новый конкурс.

Получатели субсидии смогут компенсировать затраты на покупку, доставку и монтаж модульных гостиниц, подключение к инженерным сетям и оснащение необходимым оборудованием. Финансирование предоставляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Модульные гостиницы позволяют быстро наращивать номерной фонд и развивать туристические места. Рассчитываем, что эта мера поддержки поможет реализовать новые инвестиционные проекты и сделает путешествия по Красноярскому краю ещё комфортнее», — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

В агентстве по туризму отмечают, что в регионе продолжают поддерживать инвестиционные проекты в сфере гостеприимства. Так, в прошлом году благодаря субсидиям были реализованы пять проектов общей стоимостью более 30 млн рублей. Новые гостиничные номера появились на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе и Дивногорске.