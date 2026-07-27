В Красноярском крае построят новые модульные гостиницы для туристов

В агентстве по туризму отмечают, что в регионе продолжают поддерживать инвестиционные проекты в сфере гостеприимства. Так, в прошлом году благодаря субсидиям были реализованы пять проектов общей стоимостью более 30 млн рублей. Новые гостиничные номера появились на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе и Дивногорске.