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ВС РФ уничтожили артиллерийский орудия ВСУ в Запорожской области ударными БПЛА

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области.

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области.

Операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» установили, где были размещены орудия ВСУ, после чего удалось определить точное расположение замаскированных огневых позиций в лесополосах.

Операторы ударных БПЛА последовательными ударами уничтожили орудия, в числе которых артиллерийские установки 2С22 и M109, буксируемая гаубица M114 и несколько 122-мм гаубиц Д-30.

Уничтожение артиллерийских орудий, как заявили в российском оборонном ведомстве, снизило возможности ВСУ по ведению контрбатарейной борьбы.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

Читайте материал «Кабмин утвердил создание дирекции охраняемых природных территорий Запорожья».

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