Глава CENTCOM обозначил дальнейшие шаги по ударам по Ирану

Как сообщают источники WSJ, эти выводы Купер озвучил в ходе совещания с президентом США Дональдом Трампом 24 июля, а также с ключевыми советниками и представителями военного руководства. На встрече обсуждались дальнейшие варианты нанесения ударов по иранской территории.