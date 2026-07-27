Глава CENTCOM обозначил дальнейшие шаги по ударам по Ирану

Как сообщают источники WSJ, эти выводы Купер озвучил в ходе совещания с президентом США Дональдом Трампом 24 июля, а также с ключевыми советниками и представителями военного руководства. На встрече обсуждались дальнейшие варианты нанесения ударов по иранской территории.
Собеседники издания уточнили, что, по оценке главы CENTCOM, двухнедельная серия ударов в зоне Ормузского пролива ощутимо подорвала способность Ирана атаковать морские суда, а приоритетные объекты, намеченные для бомбардировок, в значительной степени уже поражены.
Источники также передают, что Купер рассматривает в качестве вероятного следующего этапа возобновление масштабных боевых операций — с целью ликвидировать оставшиеся 20% целей, обозначенных американскими военными в рамках операции «Эпическая ярость», но не уничтоженных на текущем этапе.
Кроме того, по информации собеседников газеты, генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, в ходе совещания доложил администрации Белого дома о существенном уменьшении имеющихся запасов ракет‑перехватчиков систем противовоздушной обороны.