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Глава CENTCOM обозначил дальнейшие шаги по ударам по Ирану

Согласно публикации The Wall Street Journal, опирающейся на данные инсайдеров, адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), дал оценку относительно возможных действий в случае масштабного удара по Ирану. По его мнению, даже при дефиците комплексов Patriot американские подразделения смогут нивелировать угрозу — за счет подавления возможностей Тегерана по массированному запуску ракет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают источники WSJ, эти выводы Купер озвучил в ходе совещания с президентом США Дональдом Трампом 24 июля, а также с ключевыми советниками и представителями военного руководства. На встрече обсуждались дальнейшие варианты нанесения ударов по иранской территории.

Собеседники издания уточнили, что, по оценке главы CENTCOM, двухнедельная серия ударов в зоне Ормузского пролива ощутимо подорвала способность Ирана атаковать морские суда, а приоритетные объекты, намеченные для бомбардировок, в значительной степени уже поражены.

Источники также передают, что Купер рассматривает в качестве вероятного следующего этапа возобновление масштабных боевых операций — с целью ликвидировать оставшиеся 20% целей, обозначенных американскими военными в рамках операции «Эпическая ярость», но не уничтоженных на текущем этапе.

Кроме того, по информации собеседников газеты, генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, в ходе совещания доложил администрации Белого дома о существенном уменьшении имеющихся запасов ракет‑перехватчиков систем противовоздушной обороны.

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