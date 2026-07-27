Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к России. Это произошло перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Его слова приводит телеканал Sky News.
Он призвал Москву не сомневаться в вопросе продолжения помощи Украине, отметив, что она остается непоколебимой.
«Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — заявил Бернем.
Бернем планирует встретиться с Зеленским 27 июля на британской военно-морской базе, в месте прохождения украинскими военными подготовки.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Бернем сразу заговорил о поддержке Украины. Он отметил, что политика Лондона остается прежней и направлена на дальнейшее участие в конфликте.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз пошутил о проклятии Зеленского после слов Бернема о непоколебимой поддержке Киева.
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