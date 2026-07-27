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Глава Минпромторга рассказал о перехвате в России беспилотников лазерами

На объектах в России, в том числе на производственных предприятиях, «есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА». Об этом «Комсомольской правде» рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

На объектах в России, в том числе на производственных предприятиях, «есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА». Об этом «Комсомольской правде» рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом», — сказал он.

Антон Алиханов отметил важность дальнейшей разработки и внедрения таких устройств, поскольку они значительно дешевле зенитно-ракетных комплексов. «По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», — объяснил он.

Испытывать лазерные системы для защиты от беспилотников в России начали летом 2025 года. Первое такое мероприятие организовали Минпромторг и коллегия ВПК: на нем тестировали компактные мобильные установки и стационарные системы высокой точности. В мае 2026 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что лазерные установки мощностью от 4 кВт до 90 кВт используют для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия БПЛА.

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