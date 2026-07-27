Киев сообщил о планах построить в Британии крупный завод дронов

Минобороны России в апреле предупредило, что решение нескольких стран нарастить производство и отправку беспилотников на Украину грозит «резкой эскалацией военно-политической обстановки на всем европейском континенте». Ведомство опубликовало перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по его сведениям, ведется сборка аппаратов или комплектующих. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот список перечнем потенциальных целей для вооруженных сил.