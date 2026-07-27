Киев сообщил о планах построить в Британии крупный завод дронов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах построить крупный завод по производству дронов в Великобритании. Об этом он сообщил в интервью Sky News.
Зеленский рассказал, что Киев готов передать Лондону накопленный опыт и технологии в сфере беспилотников, а также ожидает обмена разработками с Британией. По его словам, стороны обсуждают отдельное соглашение по дронам, которое должно укрепить оборонное сотрудничество Украины и Великобритании.
Украинский президент также рассказал о телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Конкретные сроки строительства, площадку для предприятия и объем инвестиций Зеленский не назвал.
В феврале в Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — комплекс компании Ukrspecsystems по выпуску беспилотников.
В апреле Лондон объявил о планах передать Украине более 120 тыс. беспилотников в 2026 году, включая ударные, разведывательные, логистические и морские аппараты. Москва осуждает военную помощь Киеву.
Минобороны России в апреле предупредило, что решение нескольких стран нарастить производство и отправку беспилотников на Украину грозит «резкой эскалацией военно-политической обстановки на всем европейском континенте». Ведомство опубликовало перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по его сведениям, ведется сборка аппаратов или комплектующих. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот список перечнем потенциальных целей для вооруженных сил.
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