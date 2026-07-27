Китай и Бразилия: Си Цзиньпин обозначил вектор развития БРИКС

Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой призвал совместно продвигать качественное развитие сотрудничества БРИКС, сообщает Центральное телевидение Китая. Акцент сделан на укреплении солидарности стран Глобального Юга и достижении практических результатов.
В ходе беседы китайский лидер обозначил необходимость придерживаться верного направления сотрудничества и сохранять единство внутри объединения — это призвано усилить позиции развивающихся стран в глобальной повестке.
Особое внимание Си Цзиньпин уделил перспективе открытия «новой страницы» в самостоятельном развитии государств Глобального Юга — под этим подразумевается наращивание практических проектов, которые дают ощутимый эффект для экономик участников.
Помимо вопросов БРИКС, глава КНР подтвердил поддержку суверенитета и независимости Бразилии, а также выступил против внешнего вмешательства в дела страны, подчеркнув значимость вклада Бразилии в поддержание региональной и глобальной стабильности.
Такой сигнал важен не только в политическом, но и в экономическом измерении: усиление координации в рамках БРИКС может ускорить реализацию совместных инфраструктурных, энергетических и технологических инициатив, востребованных в странах-участницах.
За последние два года страны БРИКС заметно нарастили долю расчётов в национальных валютах: по данным секретариата объединения, к середине 2026 года на них приходится свыше 35% взаимных торговых операций, что снижает зависимость от традиционных резервных валют и повышает устойчивость экономик к внешним шокам.
На фоне расширения БРИКС растёт и число совместных платформ для отраслевой кооперации: в 2025—2026 годах запущены рабочие группы по зелёной энергетике, цифровым финансам и продовольственной безопасности — они служат практическим инструментом для достижения заявленных лидерами целей.
Одна из стран БРИКС отказала в визе представителям администрации Трампа.
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