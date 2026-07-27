Китай и Бразилия: Си Цзиньпин обозначил вектор развития БРИКС

За последние два года страны БРИКС заметно нарастили долю расчётов в национальных валютах: по данным секретариата объединения, к середине 2026 года на них приходится свыше 35% взаимных торговых операций, что снижает зависимость от традиционных резервных валют и повышает устойчивость экономик к внешним шокам.