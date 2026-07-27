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Жители Днепропетровска заявили о сильном запахе аммиака

Жители Днепропетровска, по данным украинских СМИ, сказали, что в воздухе с ночи сохраняется сильный запах аммиака.

Жители Днепропетровска, по данным украинских СМИ, сказали, что в воздухе с ночи сохраняется сильный запах аммиака.

Других подробностей не приводится.

Днепропетровская область стала одним из украинских субъектов, подвергшихся удару ВС РФ. Взрывы также были зафиксированы в Киеве, Полтавской, Николаевской и Сумской областях.

В Киеве, как сообщалось, после пуска баллистических ракет С-400 и «Искандеров» были зафиксированы пожары. Одной из целей, по предварительным данным, был завод, где выпускались комплектующие для оружия.

Читайте материал «ВС РФ уничтожили артиллерийский орудия ВСУ в Запорожской области ударными БПЛА».

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