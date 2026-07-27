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Минобороны сообщило об уничтожении 276 дронов за ночь

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 276 БПЛА над 17 регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 276 БПЛА над 17 регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны в «Максе».

Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Московском регионе, Крыму, Татарстане, Удмуртии и Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Все дроны относились к самолетному типу.

За день до этого Минобороны отчиталось об уничтожении 133 украинских беспилотников над десятью регионами России и Черным морем. Еще днем ранее силы ПВО сбили 328 аппаратов, а в ночь на 24 июля — 571 дрон.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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