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Зеленский призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме»

Жителям Украины нужно готовиться к «очень тяжелой зиме».

Жителям Украины нужно готовиться к «очень тяжелой зиме». С таким предупреждением в интервью Sky News выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Таким образом он прокомментировал назначение экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра.

«Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — заявил он.

По словам Зеленского, стране требовался глава правительства, который «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

В беседе с американским телеканалом Зеленский также признал, что в обществе нарастает усталость, поскольку «это долгая война».

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев захлебнется в собственных нечистотах грядущей зимой в случае отсутствия электричества.

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