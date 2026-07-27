Жителям Украины нужно готовиться к «очень тяжелой зиме». С таким предупреждением в интервью Sky News выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Таким образом он прокомментировал назначение экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра.
«Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — заявил он.
По словам Зеленского, стране требовался глава правительства, который «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».
В беседе с американским телеканалом Зеленский также признал, что в обществе нарастает усталость, поскольку «это долгая война».
Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киев захлебнется в собственных нечистотах грядущей зимой в случае отсутствия электричества.
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