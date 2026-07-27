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Что известно об отражении массированной атаки дронов ВСУ на регионы России

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили над территорией РФ 276 украинских дронов, сообщили в Минобороны утром 27 июля.

Источник: Российская газета

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили над территорией РФ 276 украинских дронов, сообщили в Минобороны утром 27 июля.

ВСУ пытались атаковать регионы России беспилотниками самолетного типа.

Так, БПЛА были перехвачены над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Воронежской, Калужской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской.

Среди прочего, ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Татарстан, Удмуртию и Краснодарский край. БПЛА были перехвачены, часть из них — над акваториями Черного и Азовского морей.

Массированной атаке дронов ВСУ, в частности, подвергся Белгород — там ранения получили более 10 человек. Все раненые — мирные жители, среди них есть дети. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

В черте города загорелись несколько квартир и припаркованные во дворах машины, но все возгорания удалось ликвидировать.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы ПВО отражали налет БПЛА. Там о пострадавших и разрушениях данных нет.

В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки был поврежден многоквартирный жилой дом — жителей эвакуировали и разместили в ПВР. Погибли два человека — супруги, еще пятеро ранены. Двое пострадавших, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за падения БПЛА возникли возгорания на территориях частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Почти все пожары были оперативно ликвидированы.

Для пострадавших открыта горячая линия по телефону 8−863−210−55−99.

О попытке атаки БПЛА также сообщали в Москве. Летевшие в сторону столицы дроны были уничтожены.

Также ВСУ пытались атаковать Ярославскую область. Как и прежде, в моменты работы ПВО было временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. О пострадавших и разрушениях сведений не было.

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