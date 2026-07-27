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Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после атак ВСУ

Возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов Крыма отсутствует после атаки украинских беспилотников на объекты электроснабжения, сообщила пресс-служба оператора «Крымэнерго» в «Максе».

Источник: РБК

Возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов Крыма отсутствует после атаки украинских беспилотников на объекты электроснабжения, сообщила пресс-служба оператора «Крымэнерго» в «Максе».

Сложная обстановка сложилась на северо-западе, востоке и юге полуострова, говорится в сообщении.

«На территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — написал оператор.

Ночью глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в городе временно ограничили подачу электричества для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения.

25 июля в крымском городе-курорте Алуште ввели режим ЧС на фоне отключения электроснабжения.

В конце июня в Крыму были введены графики ограничения потребления электричества после аварий на электросетях, а позднее временно ограничено электроснабжение. «Крымэнерго» назвало это вынужденной мерой для исключения перегрузки электросети и предотвращения аварии во всей энергосистеме.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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