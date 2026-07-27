Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после атак ВСУ

Возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов Крыма отсутствует после атаки украинских беспилотников на объекты электроснабжения, сообщила пресс-служба оператора «Крымэнерго» в «Максе».
Сложная обстановка сложилась на северо-западе, востоке и юге полуострова, говорится в сообщении.
«На территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети», — написал оператор.
Ночью глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в городе временно ограничили подачу электричества для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения.
25 июля в крымском городе-курорте Алуште ввели режим ЧС на фоне отключения электроснабжения.
В конце июня в Крыму были введены графики ограничения потребления электричества после аварий на электросетях, а позднее временно ограничено электроснабжение. «Крымэнерго» назвало это вынужденной мерой для исключения перегрузки электросети и предотвращения аварии во всей энергосистеме.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».