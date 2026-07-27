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«Нечем заменить»: ЕС не ввел санкции против меха соболя из РФ

Российский соболь остался вне санкций ЕС ради модных домов.

Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России по просьбе Италии и Греции, сообщает Euractiv. Запрет, введенный в апреле 2026 года, был отменен из-за доминирующего положения России на мировом рынке соболя — европейские производители остались без альтернативных поставщиков. Мех российского соболя используется модными домами для изделий стоимостью в десятки и сотни тысяч евро.

Европейская меховая индустрия, испытывающая трудности, давно выступала против ужесточения санкций, которые уже ограничили экспорт изделий в Россию. Исключение для соболя стало одним из немногих послаблений в 21-м пакете.

Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Ранее они также добились исключений по визовым ограничениям и поставкам российского СПГ.

В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано практическими соображениями, а не политическими уступками. Однако критики санкционной политики назвали это «уступкой модным брендам».

Российский соболь исторически высоко ценится в Европе, и его замена потребовала бы полной перестройки производственных цепочек. Вопрос о возвращении запрета пока не обсуждается.

В мае 2026 года итальянские модные дома уже лоббировали исключения для меховых изделий. Кроме того, греческая судоходная компания добилась ослабления ограничений на перевозку СПГ, что стало прецедентом для других отраслей.

В Евросоюзе хотят ускорить принятие санкций через малые пакеты.

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