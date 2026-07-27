«Нечем заменить»: ЕС не ввел санкции против меха соболя из РФ

Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России по просьбе Италии и Греции, сообщает Euractiv. Запрет, введенный в апреле 2026 года, был отменен из-за доминирующего положения России на мировом рынке соболя — европейские производители остались без альтернативных поставщиков. Мех российского соболя используется модными домами для изделий стоимостью в десятки и сотни тысяч евро.