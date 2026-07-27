Депутат Заксобрания Петербурга отчитался о доходе в 226 млн рублей

До избрания Рассудов работал в сфере недвижимости. Так, с 2007 года сотрудничал с одной из крупнейших строительных компаний региона ГК «Лидер Групп». С 2015 года он занимал пост председателя совета директоров и отвечал за стратегические вопросы развития. В 2016 году он избрался в Законодательное собрание Петербурга. Трижды становился участником рейтингов Forbes по самому высокому доходу среди чиновников и депутатов. Так, в 2017 году совокупный доход его семьи, по данным издания, составлял 785 млн рублей. В последующие годы суммы в декларациях господина Рассудова сокращались.