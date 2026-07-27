Глава Удмуртии сообщил о самой массированной атаке на регион

Силы ПВО отражают самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики, сообщил глава региона Александр Бречалов.
«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в «Максе».
В Минобороны сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 276 беспилотников самолетного типа над российскими регионами.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, Московском регионе, Крыму, Татарстане, Удмуртии и Краснодарском крае.
В прошлый раз глава республики Александр Бречалов сообщал, что ВСУ совершили попытку атаки на предприятие в Удмуртии, была сбита ракета.
До этого ВСУ попытались атаковать Удмуртию в конце февраля. В результате атаки на один из объектов пострадали 11 человек.
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