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Суд приговорил экс-президента Южной Кореи еще к полутора годам тюрьмы

Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в нарушении избирательного законодательства. Его приговорили еще к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года, передает Reuters.

Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в нарушении избирательного законодательства. Его приговорили еще к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года, передает Reuters.

По данным следствия, Юн Сук Ёль предоставил ложные сведения во время президентской кампании 2022 года. Если в апелляции приговор оставят в силе, партия «Народная сила» может обязать экс-президента вернуть 39,7 млрд вон ($27,1 млн) в качестве компенсации расходов на избирательную кампанию, полученных от Национальной избирательной комиссии после его победы на выборах.

Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в 2025 году. В отношении Юн Сок Ёля возбудили как минимум восемь судебных дел. В середине июля Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию.