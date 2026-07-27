Суд приговорил экс-президента Южной Кореи еще к полутора годам тюрьмы

Политик уже отбывает пожизненное заключение за организацию мятежа в 2025 году. В отношении Юн Сок Ёля возбудили как минимум восемь судебных дел. В середине июля Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов. Его жена, бывшая первая леди Ким Кон Хи, осуждена по нескольким эпизодам за взятки и коррупцию.