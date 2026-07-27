Жителя Хабаровска арестовали за шпионаж для разведки Новой Зеландии

Девушка готовилась совершить теракт в обмен на помощь в выезде на постоянное место жительства в одну из стран ЕС, заявили в ЯСБ. Ее задержали в момент закладки взрывного устройства под автомобиль. Заведено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.