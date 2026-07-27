Жителя Хабаровска арестовали за шпионаж для разведки Новой Зеландии

Жителя Хабаровска задержали за шпионаж в пользу разведки Новой Зеландии, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, житель Хабаровска 1971 года рождения «инициативно установил контакт» с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Мужчина по заданию иностранной спецслужбы передал из корыстных побуждений, сведения, которые могут быть использованы против безопасности России, с помощью зарубежных почтовых сервисов и мессенджеров.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Мужчину заключили под стражу.
На прошлой неделе в Москве задержали девушку 1996 года рождения по подозрению в попытке подорвать автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. По указанию «украинского куратора» она изъяла взрывное устройство из тайника в Самаре и приехала в столицу.
Девушка готовилась совершить теракт в обмен на помощь в выезде на постоянное место жительства в одну из стран ЕС, заявили в ЯСБ. Ее задержали в момент закладки взрывного устройства под автомобиль. Заведено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.
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