ЕС ищет новый формат санкций против РФ из-за недовольства Греции

23 июля Евросоюз утвердил 21‑й пакет антироссийских санкций. В него вошел наиболее масштабный за последние четыре года блок персональных ограничений — рестрикции введены в отношении 218 субъектов (48 физических и 170 юридических лиц). Кроме того, меры затронули финансовый сектор, энергетику, торговлю и сферу криптовалют. Достижение консенсуса потребовало продолжительных обсуждений по ряду положений, в том числе по пунктам, на включении которых настаивала Греция.