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ЕС ищет новый формат санкций против РФ из-за недовольства Греции

По сведениям издания Financial Times (FT), в Брюсселе прорабатывают альтернативный механизм введения санкций против России. На такой шаг в ЕС вынуждены пойти после того, как Греция приостановила согласование 21-го санкционного пакета.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает газета, представители европейских институтов стремятся выработать более оперативный порядок утверждения адресных финансовых ограничений. Цель — минимизировать возможности отдельных государств‑членов ЕС блокировать решения посредством права вето.

В Еврокомиссии и в кругу стран‑участниц ЕС, демонстрирующих наиболее выраженную поддержку Украины, растет поддержка подхода, предполагающего утверждение санкционных мер не в рамках масштабных комплексных пакетов, а раздельно либо небольшими тематическими блоками. Чиновники полагают, что такой формат позволит существенно сократить риски отклонения отдельных ограничительных мер.

23 июля Евросоюз утвердил 21‑й пакет антироссийских санкций. В него вошел наиболее масштабный за последние четыре года блок персональных ограничений — рестрикции введены в отношении 218 субъектов (48 физических и 170 юридических лиц). Кроме того, меры затронули финансовый сектор, энергетику, торговлю и сферу криптовалют. Достижение консенсуса потребовало продолжительных обсуждений по ряду положений, в том числе по пунктам, на включении которых настаивала Греция.