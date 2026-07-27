В США захотели отказаться от главного принципа радиационной безопасности

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предложила отказаться от главного принципа безопасности, который на протяжении 50 лет минимизировал воздействие радиации на американцев и был принят во всем мире, передает Associated Press (AP).
В настоящий момент атомные электростанции, академии и другие учреждения, использующие радиоактивные материалы, обязаны обеспечивать поддержание уровня радиационного облучения «на минимально возможном уровне», согласно принципу ALARA (As Low As Reasonably Achievable — максимально достижимо низкий уровень).
Предложение NRC предусматривает отказ от данного принципа, но сохраняет отдельный стандарт по максимальному уровню радиационного облучения. Предельные дозы устанавливают максимальное количество радиации, которому могут подвергаться население и работники. В то же время принцип ALARA поддерживает уровень радиационного облучения на максимально возможном уровне в пределах этих ограничений.
Комиссия намерена заменить принцип ALARA «поэтапным подходом», который включает в себя ряд мер, которые должны принимать предприятия в зависимости от потенциальной дозы радиации для своих сотрудников. При приближении к предельным дозам облучения, предложенных подход подразумевает внедрение более строгих мер радиационной защиты.
AP отмечает, что изменения происходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа увеличить внутреннее производство ядерной энергии из-за резкого роста спроса на электроэнергию на фоне развития центров обработки данных и искусственного интеллекта.
В материале отмечается, что министерство энергетики уже прекратило использование принципа ALARA, а Комиссия по ядерному регулированию планирует завершить разработку правил радиационной защиты в ближайшие месяцы.
По словам председателя Комиссии Хо Ние, NRC не снижает планку в вопросах безопасности. «Мы просто устраняем двусмысленность. Но стандарты воздействия на работников и население не меняются. Мы просто вносим большую ясность», — сказал он.
Ранее пресс-служба Минэнерго США сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики между США и Саудовской Аравией.
В мае прошлого года Трамп поручил Минэнерго начать в США строительство 10 новых ядерных реакторов. Ведомству поручили уделять первоочередное внимание работе с ядерной энергетической отраслью для содействия повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 ГВт.
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