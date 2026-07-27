В США захотели отказаться от главного принципа радиационной безопасности

Предложение NRC предусматривает отказ от данного принципа, но сохраняет отдельный стандарт по максимальному уровню радиационного облучения. Предельные дозы устанавливают максимальное количество радиации, которому могут подвергаться население и работники. В то же время принцип ALARA поддерживает уровень радиационного облучения на максимально возможном уровне в пределах этих ограничений.