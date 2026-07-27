Сестра Ким Чен Ына назвала ядерные силы КНДР главной защитой суверенитета

В июне Ким Е Чжон уже называла статус КНДР как ядерной державы непреложной реальностью, а ядерные силы — основой власти и обороны страны. Она также отвергла возможность компромисса по вопросам защиты суверенитета и заявила, что Пхеньян не откажется от курса на укрепление ядерного потенциала.