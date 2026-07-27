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Сестра Ким Чен Ына назвала ядерные силы КНДР главной защитой суверенитета

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) будет непрерывно обновлять ядерные силы, которые останутся высшей гарантией защиты суверенитета.

Источник: РБК

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) будет непрерывно обновлять ядерные силы, которые останутся высшей гарантией защиты суверенитета.

Об этом заявила заведующая Общим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, передает южнокорейский телеканал SBS News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она сообщила, что ядерный статус страны имеет окончательный и необратимый характер, а призывы к денуклеаризации Корейского полуострова не изменят позицию Пхеньяна. По ее словам, КНДР продолжит укреплять ядерный потенциал для поддержания баланса сил и защиты государственной безопасности.

Ким Е Чжон выступила после публикации заявления председателя Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности. Участники встречи призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, выполнению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и возобновлению диалога. Она назвала эту позицию враждебной и подчеркнула, что внешние требования не изменят ядерный статус КНДР.

В июне Ким Е Чжон уже называла статус КНДР как ядерной державы непреложной реальностью, а ядерные силы — основой власти и обороны страны. Она также отвергла возможность компромисса по вопросам защиты суверенитета и заявила, что Пхеньян не откажется от курса на укрепление ядерного потенциала.

Вопрос денуклеаризации Пхеньян назвал окончательно закрытым после того, как страны — участницы Организации Североатлантического договора поддержали призыв к отказу КНДР от ядерного оружия. Северная Корея закрепила ядерный статус в Конституции и в 2003 году объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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