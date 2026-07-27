Двадцать первый пакет санкций ЕС может стать последним, пишет FT

По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждения между странами возникают разногласия. Недавно дипломаты долгое время не могли согласовать санкции из-за Греции, выступавшей против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи государства.