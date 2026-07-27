В Петербурге назначен новый глава Комитета по энергетике

Алексей Муровец родился 14 февраля 1983 года. В 2005 году окончил СПбГУ. С января 2021 года по февраль 2025 года занимал пост генерального директора АО «Петроэлектросбыт», ранее был заместителем генерального директора по работе с клиентами и правовому обеспечению. С февраля 2025 года работал заместителем председателя профильного городского комитета, а с 28 августа 2025 года — временно исполняющим обязанности его главы.