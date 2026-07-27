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В Петербурге назначен новый глава Комитета по энергетике

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадровых изменениях.

Источник: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Как сообщает в понедельник, 27 июля, пресс-служба Смольного, новым председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению назначен Алексей Муровец.

До этого назначения он замещал должность первого заместителя председателя комитета и временно исполнял обязанности его руководителя.

Алексей Муровец родился 14 февраля 1983 года. В 2005 году окончил СПбГУ. С января 2021 года по февраль 2025 года занимал пост генерального директора АО «Петроэлектросбыт», ранее был заместителем генерального директора по работе с клиентами и правовому обеспечению. С февраля 2025 года работал заместителем председателя профильного городского комитета, а с 28 августа 2025 года — временно исполняющим обязанности его главы.

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