Стало известно, чем грозит США продолжение войны с Ираном

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил президента США Дональда Трампа об ограниченности военных ресурсов для продолжения ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники. Кейн выразил особую обеспокоенность запасами боеприпасов, а также обсудил возможные массовые жертвы среди иранского гражданского населения. Вице-президент Джей Ди Вэнс также высказал опасения по поводу эскалации.
На встрече в Белом доме Трамп рассматривал возможность расширения боевых действий. Кейн заверил, что американские военные могут добиться успеха, но предупредил о серьезных последствиях.
Ресурсы США, по словам генерала, ограничены. В случае возобновления крупных операций могут потребоваться дополнительные поставки вооружений и пополнение запасов.
Обсуждение состоялось на фоне затяжных обменов ударами между США и Ираном. Тегеран уже провел серию ответных атак по американским базам в регионе.
Пентагон продолжает настаивать на дипломатическом урегулировании, однако позиция Трампа пока остается жесткой. Вопрос о дальнейших действиях остается открытым.
На прошлой неделе администрация Трампа запросила у Конгресса $70 млрд на военную кампанию против Ирана. Кроме того, в июне Пентагон уже предупреждал о необходимости пополнения запасов высокоточных боеприпасов, израсходованных на Ближнем Востоке.
Министр войны Хегсет рассказал о расходах США на конфликт с Ираном.
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