Стало известно, чем грозит США продолжение войны с Ираном

На прошлой неделе администрация Трампа запросила у Конгресса $70 млрд на военную кампанию против Ирана. Кроме того, в июне Пентагон уже предупреждал о необходимости пополнения запасов высокоточных боеприпасов, израсходованных на Ближнем Востоке.