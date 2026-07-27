Банки обяжут раскрывать условия денежных переводов и обслуживания карт

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий банки и платежные сервисы подробно раскрывать условия денежных переводов (в том числе СБП), онлайн-платежей, а также обслуживания карт.
Документ опубликован на сайте публикования правовых актов.
Информацию банки должны будут размещать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах. Требование распространяется на условия денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей (СБП), а также на сведения об их изменении.
Аналогичные требования вводят в отношении информации о потребительских кредитах и займах.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Совет Федерации одобрил законопроект 17 июля.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, мера позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции.
«При этом мы закрепляем общие правила раскрытия условий переводов и кредитования через отраслевые стандарты. Это значит, что требования будут единообразными для каждого сегмента финансового рынка, а условия оказания услуг — максимально понятными для всех людей», — сказал он.
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