Новый премьер Великобритании сделал заявление в адрес России

Глава британского правительства подчеркнул, что Россия не должна ставить под сомнение твердую позицию Лондона по поддержке Киева. В своем выступлении Бернем заявил, что Великобритания остается надежным союзником Украины, а ее приверженность оказанию помощи не ослабевает. «Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — приводит слова премьера Sky News.
Встреча Владимира Зеленского и Энди Бернема состоится 27 июля на территории британской военно‑морской базы, которая используется для подготовки украинских военнослужащих.
Ранее британский премьер давал обещание Владимиру Зеленскому, что Лондон сохранит курс на поддержку Киева, а также продолжит оказывать давление на Москву.