Новый премьер Великобритании сделал заявление в адрес России

Глава британского правительства подчеркнул, что Россия не должна ставить под сомнение твердую позицию Лондона по поддержке Киева. В своем выступлении Бернем заявил, что Великобритания остается надежным союзником Украины, а ее приверженность оказанию помощи не ослабевает. «Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — приводит слова премьера Sky News.