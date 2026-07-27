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Новый премьер Великобритании сделал заявление в адрес России

Телеканал Sky News представил заявление премьер‑министра Великобритании Энди Бернема, сделанное перед его встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и адресованное Москве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава британского правительства подчеркнул, что Россия не должна ставить под сомнение твердую позицию Лондона по поддержке Киева. В своем выступлении Бернем заявил, что Великобритания остается надежным союзником Украины, а ее приверженность оказанию помощи не ослабевает. «Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — приводит слова премьера Sky News.

Встреча Владимира Зеленского и Энди Бернема состоится 27 июля на территории британской военно‑морской базы, которая используется для подготовки украинских военнослужащих.

Ранее британский премьер давал обещание Владимиру Зеленскому, что Лондон сохранит курс на поддержку Киева, а также продолжит оказывать давление на Москву.

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