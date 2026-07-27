В Иране сообщили о продолжении переговоров с США через посредников

Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников, сообщил австрийскому телеканалу ORF официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Содержимое интервью приводит иранское агентство IRNA.
«Посредники выполняют свою работу, и это часть их ответственности; но для нас, поскольку наша страна находится под бомбардировками и нападениями, основное внимание уделяется защите Ирана», — сказал он.
Ранее Axios со ссылкой на два источника, знакомые с решением американского лидера, писал, что президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля.
Решение Трампа, отмечает издание, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.
После распоряжения американский президент заявил, что мог бы усилить удары, но считает «более умной стратегией» заключить сделку с Исламской Республикой.
Приказ о прекращении огня был отдан через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива.
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