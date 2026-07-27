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В Иране сообщили о продолжении переговоров с США через посредников

Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников, сообщил австрийскому телеканалу ORF официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи.

Источник: РБК

Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников, сообщил австрийскому телеканалу ORF официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Содержимое интервью приводит иранское агентство IRNA.

Посреднические усилия, по его словам, оказывают в том числе Пакистан и Катар, которые передают сообщения между сторонами. Как заверил представитель ведомства, приоритетом для Ирана является защита суверенитета и территориальной целостности государства.

«Посредники выполняют свою работу, и это часть их ответственности; но для нас, поскольку наша страна находится под бомбардировками и нападениями, основное внимание уделяется защите Ирана», — сказал он.

Ранее Axios со ссылкой на два источника, знакомые с решением американского лидера, писал, что президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля.

Решение Трампа, отмечает издание, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.

После распоряжения американский президент заявил, что мог бы усилить удары, но считает «более умной стратегией» заключить сделку с Исламской Республикой.

Приказ о прекращении огня был отдан через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива.

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