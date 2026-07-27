В ЕС допустили, что 21-й пакет санкций станет последним

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям в отношении России после того, как Греция приостановила принятие нового санкционного пакета, пишет Financial Times (FT).
По данным газеты, европейские чиновники ищут способы ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето.
В настоящий момент в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных государств — членов ЕС набирает популярность идея согласования и принятия санкций индивидуально или небольшими тематическими пакетами, отказываясь от создания больших пакетов. Таким образом, по мнению чиновников, это снизит риск наложения вето на меры.
«Это может быть последний “пакет” санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», — заявил один из собеседников FT, говоря о 21-м пакете санкций против России.
15 июля FT писала о возражениях Греции против 21-го пакета санкций из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. По словам собеседников издания, греческая сторона защищает компанию Прокопиу, так как санкции «погубят» Dynagas.
В Кремле заявляли, что отказ от поставок газа из России поставит Европу в зависимость от США, которые продают газ «очень задорого», и лишит возможности диверсифицировать поставки.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал трудности Евросоюза с согласованием очередного пакета санкций с тем, что ограничения начинают наносить прямой ущерб интересам европейских стран. «Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела безумия», — заявил Песков.
Попытки договориться о новых санкциях несколько раз заканчивались неудачей, переговоры откладывались. По данным «Европейской правды», из-за разногласий в ЕС допускали перенос утверждения ограничений на осень. Возражения против мер в санкционном пакете были у Греции, Франции, Италии, Германии, Австрии и Португалии.
23 июля Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций; среди них — «крупнейший за последние четыре года» пакет индивидуальных рестрикций против 218 лиц (48 физических лиц и 170 — юридических). Также пакет затронул сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты. Договоренность была достигнута после длительных споров по отдельным ограничениям, которых, в частности, добивалась Греция.
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