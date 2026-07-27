В Иране заявили, что Украина «просчиталась», ударив по судну в Каспии

Иран не оставит без ответа действия, направленные против него, и Украина скоро это поймет, заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.
25 июля МИД Ирана сообщил об атаке ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. По данным ведомства, в результате удара один человек погиб и один пострадал. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта.
«Исламская Республика Иран решительно защищает свою национальную безопасность и интересы и не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан», — заявили позднее в ведомстве.
Кроме того, временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.
По мнению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Украина ударила по судну, чтобы втянуть Европу в конфликт с Россией. Также он заявил, что удар был совершен «по приказу Израиля».
В марте Азизи заявлял, что Украина может рассматриваться Тегераном как законная цель из-за помощи Израилю с беспилотниками в операции против Исламской Республики. До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил The New York Times, что Киев направил дроны-перехватчики и специалистов для защиты американских баз в Иордании от иранских БПЛА. По его словам, запрос на помощь поступил от Вашингтона 5 марта.
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