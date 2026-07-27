Сестра Ким Чен Ына подтвердила отказ КНДР от денуклеаризации

Заявление прозвучало в ответ на публикацию позиции председателя Регионального форума АСЕАН по безопасности: участники встречи выступили за полную денуклеаризацию полуострова, соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН и возобновление переговорного процесса. Ким Е Чжон расценила эти призывы как проявление враждебного подхода и подтвердила, что внешние требования не приведут к изменению ядерной политики КНДР.