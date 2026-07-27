Сестра Ким Чен Ына подтвердила отказ КНДР от денуклеаризации

Заявление распространил южнокорейский телеканал SBS News, ссылаясь на материалы Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Ким Е Чжон подчеркнула, что требования о денуклеаризации Корейского полуострова не способны повлиять на позицию Пхеньяна. Укрепление ядерного потенциала, по ее оценке, необходимо для сохранения баланса сил в регионе и обеспечения национальной безопасности.
Заявление прозвучало в ответ на публикацию позиции председателя Регионального форума АСЕАН по безопасности: участники встречи выступили за полную денуклеаризацию полуострова, соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН и возобновление переговорного процесса. Ким Е Чжон расценила эти призывы как проявление враждебного подхода и подтвердила, что внешние требования не приведут к изменению ядерной политики КНДР.
Ранее, в июне, представительница северокорейского руководства уже характеризовала ядерный статус страны как непреложную реальность, а ядерные силы — как фундамент обороноспособности и государственной власти. Тогда она также исключила возможность уступок в вопросах суверенитета и подтвердила курс на дальнейшее наращивание ядерного потенциала.