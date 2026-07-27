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«План пошёл не туда»: На Западе предсказали НАТО незавидную судьбу после исхода СВО

Продолжение конфликта на Украине может обернуться для НАТО серьёзным внутренним кризисом. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук, который также заявил о невозможности военного поражения России.

Москва остаётся недосягаемой для военного разгрома, несмотря на продолжающиеся попытки изменить ситуацию на поле боя. При этом, считает эксперт, санкционная политика также не способна обеспечить желаемый результат. Особое внимание Крук уделил последствиям украинского конфликта для Североатлантического альянса. Он допустил, что именно участие блока в происходящем возможном конфликте станет для него стратегической ошибкой.

«Как будет выглядеть этот провал? Как это отразиться на НАТО? В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше», — заключил он.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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