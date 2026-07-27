«План пошёл не туда»: На Западе предсказали НАТО незавидную судьбу после исхода СВО

«Как будет выглядеть этот провал? Как это отразиться на НАТО? В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше», — заключил он.